Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor

EskidjiMüzayede'nin sahibi de olan emlak kralı Dikran Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasındaki hukuk savaşı giderek kızışıyor. Susamcıoğlu, Masis'in avukatı Semih Şen'in işyerine gelerek kendisine "Ben Dikran Masis adına geliyorum. Bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım. Hayatınla oynarlar. Hâkim, savcı benim elimde. Ayağını denk al. Dikran Bey ile ananızı s.." diyerek tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Semih Şen hakkında "ölümle tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.