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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor
Eskidji Müzayede'nin sahibi de olan emlak kralı Dikran Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasındaki hukuk savaşı giderek kızışıyor. Susamcıoğlu, Masis'in avukatı Semih Şen'in işyerine gelerek kendisine "Ben Dikran Masis adına geliyorum. Bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım. Hayatınla oynarlar. Hâkim, savcı benim elimde. Ayağını denk al. Dikran Bey ile ananızı s.." diyerek tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Semih Şen hakkında "ölümle tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

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Emlak kralı ile eski damadı arasında sular durulmuyor
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