Emlak şirketinden yeni dolandırıcılık yöntemi

Pendik'te bir emlakçının 'bu fiyata kaçırmayın','bu fırsat kaçmaz' diyerek verdiği satılık ev ilanlarını arayan bazı kişiler evlere talip olunca kendilerinden ön ödeme adı altında para istendi. Kendilerinden istenilen paraları ödeyen kişiler emlak şirketi çalışanları tarafından oyalandı ve bir türlü evleri alamadı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler soluğu savcılıkta aldı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmaya göre; Pendik'te faaliyet yürüten emlak şirketi, daha önce kendilerinin kiraya verdiği evlerin internette farklı emlak şirketleri tarafından satılığa çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine geçmişte evleri kiralarken ellerinde olan evlerin fotoğrafları ve tapu kayıtları bilgileriyle ev sahiplerinin bilgileri dışında evleri düşük fiyata internete satışa koydu.

EV ÇOK UCUZ 'BU FIRSAT KAÇMAZ'

Satış ilanlarına 'bu fiyata kaçmaz',' bu fırsat kaçmaz' notunu da düşmeyi ihmal etmeyen emlak şirketi çalışanları, evleri görmek isteyenleri de evlere götürdü. Bu evlerde oturanlar daha önce kendilerinin kiraladığı kişiler olduğundan aralarındaki tanışıklığı kullanarak samimi bir ortam oluşturuldu ve ev almak isteyenlere bu şekilde güven verildi. İkna edilen alıcılardan ön ödeme altında para alındı. Ön ödemeyi yaptığını düşünen alıcılar paranın geri kalanını ödeyerek evleri satın almak isteseler de bu mümkün olmadı. Emlak şirketi yönetici ve çalışanlarının 7 eylemi belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda emlak şirketi yönetici ve çalışanı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi