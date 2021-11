Emniyet Teşkilatı’ndan Atatürk’ün vefatının 83. yılında Anıtkabir’e ziyaret

Mehmet Aktaş ile çeşitli birimlerden emniyet mensupları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi.

Çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aktaş ve beraberindekiler, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir komutan olan zat-ı alinizin liderliğinde milletimizin verdiği eşsiz mücadele sonucu bizlere miras bıraktığınız Cumhuriyetimiz, istikametimizin en güçlü dayanağı, istikbalimizin en büyük teminatıdır. Bizlere bırakmış olduğunuz değerli mirası geleceğe taşımak, uğruna büyük bedeller ödenen vatanımıza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıllık mazisine sığdırdığı eşsiz başarılara yenilerini eklerken hiç şüphesiz ki, şahsınızdan aldığı güç ve cesaretle devletimizin bekasına, milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme, demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan her türlü ihanet girişimine gereken cevabı verme noktasında kararlıdır. Emanetlerinize canımız pahasına sahip çıkarak küllerinden doğan ve dünya milletleri arasında saygın bir yere ulaşan Türkiye Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için terör başta olmak üzere her türlü tehdit karşısında inanç ve azimle mücadelemizi sürdürecek, bölgemizin yıldızı olmaya devam edeceğiz.

Aziz hatıranız önünde en büyük eseriniz Cumhuriyeti korumak için var gücümüzle çalışma kararlılığımızı bir kez daha ifade ederken şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, ebediyete irtihalinizin 83. yılında manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."