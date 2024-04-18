Emniyet verilerini paylaşan ’Bombacı Mülayim’ mahkemeye sevk edildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. görev yaptığı Trabzon'da, ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru ise Bitlis'te gözaltına alınmıştı.

V.K'nin el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirlenirken, VK ve diğer 2 polis memurunun Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Bitlis Adliyesine sevk edildi.