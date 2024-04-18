Haberler Yaşam Haberleri Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' mahkemeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 18.4.2024 10:56 Son Güncelleme: 18.4.2024 11:13

Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' mahkemeye sevk edildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri 'BombacıMülayim01’ hesabı üzerinden sosyal medya platformunda paylaşan polis memuru V.K., veri akışı sağlayan Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli S. B. ve O.Z. ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Bitlis adliyesine getirilen şüphelilerin adliyedeki ifadelerine başlandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Emniyet verilerini paylaşan ’Bombacı Mülayim’ mahkemeye sevk edildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. görev yaptığı Trabzon'da, ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru ise Bitlis'te gözaltına alınmıştı.

V.K'nin el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirlenirken, VK ve diğer 2 polis memurunun Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Bitlis Adliyesine sevk edildi.

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Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' mahkemeye sevk edildi
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