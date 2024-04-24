Emniyetten minik Yağız’a sürpriz

Nevşehir'de yaşayan 23 Nisan doğumlu Minik Yağız'a İl Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Anasınıfı öğrencisi Yağız, evinde kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yağız, kadın polis memurlarının getirdiği doğum günü pastası ve hediyelerle çok mutlu oldu. Minik Yağız'ın ailesi de bu güzel jest karşısında duygusal anlar yaşadıklarını belirtirken, polis ekipleri ise çocukların mutluluğunu paylaşmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.