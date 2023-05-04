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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Emrah Apartmanı davasında karar

Emrah Apartmanı davasında karar
İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılarak 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanıklar, binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 14'er yıl 5'er ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutuklanması yönündeki talepleri reddetti. Cezaları yetersiz bulan müştekiler, "Tutuklanmalarını istiyorduk. Evde olmaları bizi rahatlatmıyor. Ölenlerimiz evde değiller. Bunlar evlerinde rahatlar. 30 kişinin öldüğü bir davada bu kararın verilmesi çok üzücü" diye konuştu.

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Emrah Apartmanı davasında karar
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