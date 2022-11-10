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Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:13

Emre Gönlüşen'e vefa: Hayata veda eden spikerin yaşamı belgesel oldu

Seyhan Belediyesi, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in yaşamını belgesel haline getirdi. Emre Gönlüşen için hazırlanan 'Gönlüşen Belgeseli'nin prömiyeri Fişekhane Zeytinburnu'nda 15 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Emre Gönlüşen’e vefa: Hayata veda eden spikerin yaşamı belgesel oldu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanları Zafer Özgentürk ve Cem Güzel yaptı.

Gönlüşen'in çocukluk yaşlarındaki spor spikerliğine olan ilgisinin, kentin köklü spor kulüplerinden Adanaspor'a sevgisinin, meslek disiplini ve insani ilişkileri ile başarılarla dolu yaşamının dostları ve spor dünyasının önemli isimleri tarafından anlatıldığı belgeselin İstanbul ve Adana'daki çekimleri tamamlandı.

Belgeselde Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in yanısıra Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

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Emre Gönlüşen'e vefa: Hayata veda eden spikerin yaşamı belgesel oldu
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