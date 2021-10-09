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Giriş Tarihi: 10.10.2021

En büyük bayrak boyandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
En büyük bayrak boyandı
Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan Nevşehir'deki bin metrekare büyüklüğündeki beton zemine yapılan bayrak yeniden boyanarak muhteşem görünüme kavuştu. Avanos'a bağlı Sarılar köyü Alaca Tepesi'ne 2.5 aylık çalışma ile 2014'te yaptırılan 45x22.5 ölçülerindeki dev Türk bayrağı, mevsimsel sebeplerden ötürü yıprandı. Harekete geçen İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türk bayrağını yeniden boyamak için çalışma başlattı. İlk olarak temizlik yapan ekipler, daha sonra Türk bayrağını boyayarak ilk günkü haline getirdi. Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan dev bayrak Google Earth'ten de görülebiliyor.
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En büyük bayrak boyandı
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