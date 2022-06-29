‘En büyük polise selam olsun’

Cüneyt Arkın, vatan-millet sevgisi, mertliği ve kahramanlığıyla çok sayıda kişinin polis olmasına ilham olmuş bir isimdi. Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nun 2019 yılı mezuniyet törenine katılmak istemiş, sağlık sorunları el vermemişti. 400 polis, yemin törenlerinde Arkın'a özel bir selam göndermişti. O dönem Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan, şimdi ise Uşak İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Müdürü Mesut Gezer, "Sizlere kucak dolusu selamları olan, gönlümüzde de kocaman bir yeri olan kocaman bir adama sizlerle beraber bir selam göndermek istiyorum. Ben başta olmak üzere çoğumuzun polis olmasına sebep olan, sanatıyla Türk polisine her zaman sahip çıkmış, gönlümüzdeki en büyük polis olan duayen, tanımaktan kıvanç duyduğum Cüneyt Arkın ağabeyime bir selam göndermek istiyorum. Allah'ım sizlere ve ailenize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin" demişti. Polisler de hep bir ağızdan "Cüneyt Arkın çok yaşa" diye bağırmıştı. Cüneyt Arkın da teşekkürlerini içereren bir cevap videosu göndermişti.