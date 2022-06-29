Haberler Yaşam Haberleri ‘En büyük polise selam olsun’
Giriş Tarihi: 29.6.2022

‘En büyük polise selam olsun’

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘En büyük polise selam olsun’
Cüneyt Arkın, vatan-millet sevgisi, mertliği ve kahramanlığıyla çok sayıda kişinin polis olmasına ilham olmuş bir isimdi. Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nun 2019 yılı mezuniyet törenine katılmak istemiş, sağlık sorunları el vermemişti. 400 polis, yemin törenlerinde Arkın'a özel bir selam göndermişti. O dönem Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan, şimdi ise Uşak İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Müdürü Mesut Gezer, "Sizlere kucak dolusu selamları olan, gönlümüzde de kocaman bir yeri olan kocaman bir adama sizlerle beraber bir selam göndermek istiyorum. Ben başta olmak üzere çoğumuzun polis olmasına sebep olan, sanatıyla Türk polisine her zaman sahip çıkmış, gönlümüzdeki en büyük polis olan duayen, tanımaktan kıvanç duyduğum Cüneyt Arkın ağabeyime bir selam göndermek istiyorum. Allah'ım sizlere ve ailenize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin" demişti. Polisler de hep bir ağızdan "Cüneyt Arkın çok yaşa" diye bağırmıştı. Cüneyt Arkın da teşekkürlerini içereren bir cevap videosu göndermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara müjdeyi duyurdu! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için detaylar belli oldu: Asgari ücret Temmuz zammı için öne çıkan rakamlar neler? İlk kez toplanıyor!
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika: AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! İşte yarı finale çıkan yarışmacılar
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?
Adana'da bulunan petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
ARKADAŞINA GÖNDER
‘En büyük polise selam olsun’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA