Haberler Yaşam Haberleri En büyük tehlike toplu alanlarda yemek yemek
Giriş Tarihi: 8.1.2022

En büyük tehlike toplu alanlarda yemek yemek

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
En büyük tehlike toplu alanlarda yemek yemek
Hem domuz gribi, hem de Kovid-19'un mutasyonlarını geçirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Her evde hemen hemen hasta veya temaslının bulunduğu ülkemizde İstanbul başı çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, maskelerin 1-2 dakika için bile çeneye indirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kaplan, "Maske kullanımına rağmen Kovid-19 ve influenza vaka sayılarının hızlıca arttığını görmekteyiz. Bu durum bize sadece maske kullanımının yeterli olmadığını, sosyal mesafenin de önemli olduğunu gösteriyor. Toplu alanlarda maskelerin doğru takılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi Kovid-19'da da influenzada da vaka sayılarının hızlıca artmasına sebep oluyor. Özellikle herkesin çok sosyal olması ve toplu görüşmelerin çok artması da virüslerin kişiden kişiye hızlıca yayılmasına sebep oluyor. Restoranların kapalı alanlarında, alışveriş merkezlerinde topluca yemek yemek, izolasyon ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ve işletmelerin yeterince özen göstermemesi de hastalıkların yayılma riskini artırıyor" dedi. Kaplan, kişilerin yalnız olduklarında dahi kapalı alanlarda maskelerini çıkarmamalarının önemli olduğunu vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...
Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey'e zor soru: Evin reisi kim?
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı!
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
SON DAKİKA: Kazakistan Büyükelçisi Daily Sabah'a konuştu: Çok organize ve koordineli teröristler ile karşı karşıyayız
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
En büyük tehlike toplu alanlarda yemek yemek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA