En büyük tehlike toplu alanlarda yemek yemek

Hem domuz gribi, hem de Kovid-19'un mutasyonlarını geçirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Her evde hemen hemen hasta veya temaslının bulunduğu ülkemizde İstanbul başı çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, maskelerin 1-2 dakika için bile çeneye indirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kaplan, "Maske kullanımına rağmen Kovid-19 ve influenza vaka sayılarının hızlıca arttığını görmekteyiz. Bu durum bize sadece maske kullanımının yeterli olmadığını, sosyal mesafenin de önemli olduğunu gösteriyor. Toplu alanlarda maskelerin doğru takılmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi Kovid-19'da da influenzada da vaka sayılarının hızlıca artmasına sebep oluyor. Özellikle herkesin çok sosyal olması ve toplu görüşmelerin çok artması da virüslerin kişiden kişiye hızlıca yayılmasına sebep oluyor. Restoranların kapalı alanlarında, alışveriş merkezlerinde topluca yemek yemek, izolasyon ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ve işletmelerin yeterince özen göstermemesi de hastalıkların yayılma riskini artırıyor" dedi. Kaplan, kişilerin yalnız olduklarında dahi kapalı alanlarda maskelerini çıkarmamalarının önemli olduğunu vurguladı.