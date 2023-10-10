En güzel günümüzde felaketi yaşadık

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 114 kişinin ölümüne neden olan yangın sırasında yaralanan 82 kişiden 3'ü daha tedavi için Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 19 oldu. Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede tedavi gören hastaların yakınları SABAH'a konuştu. Rivan Bahnam ile Hanin Riad'ın düğününe giden gelinin kuzeni Saad Ha Fabib Faluja, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "12 yakınımı kaybettim. Eşim tedavi için Türkiye getirildi. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Bu acıyla nasıl yaşayacağız bilmiyorum" dedi. Samira Javhar ise, "Bir anda tepemizden alevler dökülmeye başladı. Herkes canının derdine düştü. Etrafa kaçıştık" derken Fady Macid ise 8 aylık hamile kuzeni Basma Habash'tan gelecek iyi bir haberi beklediğini belirterek, "İnşallah İstanbul'da şifa bulduktan sonra hep birlikte ülkemize döneriz" dedi.