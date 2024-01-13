En güzel okul yolu!  Denizci ailenin oğlu Can okula botla gidiyor

Ege'nin mavi sularını seyahatleri sırasında Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir arkadaşlarını ziyaret eden Atasoy ailesi, teknelerini tesadüfen denize sıfır konumdaki Yunus Nadi İlkokulu'nun önüne demirledi. Denizci çift, Brezilya'da dünyaya gelen ve Tiksano Can adını verdikleri 6 yaşındaki oğullarını yerini beğendikleri bu okula kaydettirdi. Teknelerini kıyıdan yaklaşık 150 metre açığa demirleyen Atasoylar, küçük oğullarını her sabah lastik botla okula bırakıyor. Okul çıkışında da aynı şekilde tekneye dönen Can, zaman zaman botun küreklerini de kendisi çekiyor.
ANTARTİKA SEYAHATİ İKİNCİ KİTABI ÇIKTI
Antartika seyahati ile ilgili Uzaklar II Antarktika kitabı yayınlayan Osman Atasoy, Uzaklar 2 Antartika seyahatinin ikinci kitabını da bugünden itibaren yayınlarken, seyahat meraklılarını bu kitaba da çekti. Uzun zamandır çalıştığı bu kitabın yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti ailesiyle kutlayan Osman Atasoy "Bu kitap seyahati tüm hatlarıyla anlatıyor. Denizciler ve seyahat okurları için güzel bir yapıt oldu." ifadelerini kullandı.
"CAN'I DENİZE SIFIR OKULA YAZDIRDIK"
Hayatının tamamını denizde geçiren teknesini denizdeki evi olarak nitelendiren ünlü denizci Osman Atasoy, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada; "Bir gün Fethiye'ye gelmiştik. Denize sıfır olan Yunus Nadi İlkokulu'nu gördük. Oğlumuz için bu okul denize sıfır diyerek beğendik. Kaydını yaptırdık. Şimdi oğlumuz Can okula botla gidip geliyor. Daha çok annesi götürüyor. Yağmurlu ve fırtınalı havada biraz zorlanıyoruz. Bazen yedek kıyafetlerle çıkıyoruz. Karaya yakın olduğumuz için aşırı rüzgarlı havalar haricinde kürek çekmek çok zor olmuyor. Okula herkes karadan ulaşırken biz denizden gidiyoruz. Keyifli bir yolculuk. Can'ın arkadaşları da ilginç buluyor. Bazı arkadaşları ziyaretimize de geldi. Zaman zaman Can, okulun bahçesinden bize el sallayıp; teknede gördüğü herhangi bir sıkıntıyı bildiriyor. Hatta Can, bana teknenin içerisindeki atölyede her konuda yardımcı oluyor" dedi.
"CAN DA DENİZİ ÇOK SEVİYOR"
Denizdeki evi olan Uzaklar 2 teknesini çok sevdiğini söyleyen Sibel Karasu Atasoy ise; "denizdeki yaşamı çok seviyorum. Sevdiğim için çok zor değil. Tabiki sevmeyen için işkence çünkü teknede her şey manuel olarak yapılıyor. Oğlumuzun eğitimi önemli. Can okula bot ile gidip geliyor. Denizi çok seviyor. Çoğu zaman kendisi kürek çekiyor. Bence denizde özgürlük, huzur var. Deniz, yaradılıştan beri çok değişmemiş özünü koruyan bir ortam. Karada insanların toplu yaşadığı yerlerde doğanın izlerini bulmak çok zor… Bunun için denizi çok seviyorum. Elektrik ve suyu teknede dikkatli kullanıyoruz. Can'ın eğitimi boyunca Fethiye Limanı'nda denizdeki tekne evimizde yaşamaya devam etmek istiyoruz. " dedi.
"DENİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Bot ile okula gidip gelen ve teknede ailesiyle yaşayan Can Atasoy, "Eğitimimi tamamlayıp, büyüdüğümde iş makinaları kullanarak su tesisleri yapmak istiyorum. Yer altı tünelleri kazıp sıcak su çıkarmak mega yat, motor yat şirketleri kurmak Grönland'a gitmek. Yani denizde 100 milyon tur atıp dünyayı dolaşmak istiyorum. Okulumu çok seviyorum. En büyük hayalim bir kez daha söyleyeyim tekneler imal edip, dünyayı dolaşmak. Bunun yanında marinalar da kurmayı hedefliyorum. Okulumu çok seviyorum. Tekne bizim evimiz. Burada yaşamaktan çok mutluyum. Her gün okula botla gidiyorum. Arkadaşlarımızı da en kısa sürede teknede ağırlamak istiyorum. Okulun bahçesinden devamlı denizdeki evimize bakıyorum bir eksik gördüğümde haber veriyorum." dedi.