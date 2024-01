En güzel okul yolu!  Denizci ailenin oğlu Can okula botla gidiyor

"CAN'I DENİZE SIFIR OKULA YAZDIRDIK"

Hayatının tamamını denizde geçiren teknesini denizdeki evi olarak nitelendiren ünlü denizci Osman Atasoy, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada; "Bir gün Fethiye'ye gelmiştik. Denize sıfır olan Yunus Nadi İlkokulu'nu gördük. Oğlumuz için bu okul denize sıfır diyerek beğendik. Kaydını yaptırdık. Şimdi oğlumuz Can okula botla gidip geliyor. Daha çok annesi götürüyor. Yağmurlu ve fırtınalı havada biraz zorlanıyoruz. Bazen yedek kıyafetlerle çıkıyoruz. Karaya yakın olduğumuz için aşırı rüzgarlı havalar haricinde kürek çekmek çok zor olmuyor. Okula herkes karadan ulaşırken biz denizden gidiyoruz. Keyifli bir yolculuk. Can'ın arkadaşları da ilginç buluyor. Bazı arkadaşları ziyaretimize de geldi. Zaman zaman Can, okulun bahçesinden bize el sallayıp; teknede gördüğü herhangi bir sıkıntıyı bildiriyor. Hatta Can, bana teknenin içerisindeki atölyede her konuda yardımcı oluyor" dedi.



"CAN DA DENİZİ ÇOK SEVİYOR"

Denizdeki evi olan Uzaklar 2 teknesini çok sevdiğini söyleyen Sibel Karasu Atasoy ise; "denizdeki yaşamı çok seviyorum. Sevdiğim için çok zor değil. Tabiki sevmeyen için işkence çünkü teknede her şey manuel olarak yapılıyor. Oğlumuzun eğitimi önemli. Can okula bot ile gidip geliyor. Denizi çok seviyor. Çoğu zaman kendisi kürek çekiyor. Bence denizde özgürlük, huzur var. Deniz, yaradılıştan beri çok değişmemiş özünü koruyan bir ortam. Karada insanların toplu yaşadığı yerlerde doğanın izlerini bulmak çok zor… Bunun için denizi çok seviyorum. Elektrik ve suyu teknede dikkatli kullanıyoruz. Can'ın eğitimi boyunca Fethiye Limanı'nda denizdeki tekne evimizde yaşamaya devam etmek istiyoruz. " dedi.