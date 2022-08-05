En havalı festival

NEVŞEHİR Ürgüp'te "3. Kapadokya Balon Festivali" önceki gün kortej ile başladı. Festivalin 2. günü sabahın ilk ışıklarıyla onlarca sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi ve renkli görüntülere sahne oldu. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Festival bölgede ciddi ekonomik, kültürel ve sosyal hareketliliğin temel taşlarından bir tanesi olacak" dedi. Yerli ve yabancı turistler festivalin yanı sıra eşsiz manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirirken sıcak hava balonu, atv, at ve deve turlarıyla keyifli dakikalar da geçirebiliyorlar. Ayrıca çömlek yapımıyla farklı deneyim kazanıyorlar. -