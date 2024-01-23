En hayırlı vasiyet

Suriye'den Afganistan'a kadar birçok ülkedeki mazlumlar için çok sayıda yardım çalısmasında yer alan Avusturya Türk Federasyonu GIK Üyesi, gurbetçi is insanı Önder Alparslan (58), çesitli ülkelerde de 4 su kuyusu açtırdı. 2021'de, Afganistan'ın Türkmen bölgesine su kuyuları açtırmaya hazırlanırken, memleketi Yozgat'ta koronavirüse yakalanınca, hastaneye yatırıldı. Yogun bakıma alınacagını ögrendiginde hemsirelerden kâgıtla kalem isteyip, çocukları Abdurrahim, Abdurrahman ve Bilgekaan'a, açtıramadıgı kuyuları açtırmalarını vasiyet etti. Ardından da hayatını kaybetti. Vefatının 3'üncü yılında Avusturya Türk Federasyonu'na baglı Avrasya Linz Camii'nde okutulan mevlit ile anılan Önder Alpaslan'ın vasiyetine baglı kalan çocukları da 3'üncü su kuyusunu açtırdı. Babasının yardım faaliyetlerine önem veren bir insan oldugunu söyleyen Abdurrahman Alpaslan, "Son anlarında yazdıgı mektupta bizden saglıgında yaptıgı gibi su kuyuları açtırmamızı istedi. Biz de her yıl bir su kuyusu açtırıyoruz. Ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecegiz" diye konustu.