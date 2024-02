“En hızlı büyüyen” ilk 100 şirket arasında Adana’dan 9 firma yer aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 2023 yılı 100 şirketi belirlendi. Adana'dan 9 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi. Cirosunu 2 yılda yüzde 6628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi ilk sırayı aldı.

2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışına göre belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Adanalı firmalar; AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret Ltd.Şti. 1., Çatalbaş Elektrik Enerji Makina Mühendislik İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti 6., IDS Enerji Mühendislik Danışmanlık Proje Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 14., Göktekin Enerji A.Ş. 30., Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 35., Taren Mühendislik Makine Elektrik Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 41., Elitaş Grup Plastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 46., Besen Plastik Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 47., Kaykaç Makina Kimya İnşaat Tarımsal Sulama Sistemleri Ambalaj Malzemeleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti 66. Sırada yer aldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması olmaya hak kazanan tüm şirketlerimizi yürekten tebrik ediyorum. İlimizde gerek ticareti gerekse üretimiyle bu potansiyele sahip çok sayıda firma var. Bu başarının giderek artmasını diliyor, önümüzdeki dönem bu sayının daha da artacağına inanıyorum" dedi.