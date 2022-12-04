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Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:42 Son Güncelleme: 4.12.2022 12:40

En talihsiz ölüm….

Çanakkale’nin Çan İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü’nde santral operatörü olarak görev yapan Osman Uçar, evinden ayrıldıktan bir gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Talihsiz adamın, olaydan iki hafta önce sosyal medya hesaplarının çalındığı ve bu hesaplardan pornografik paylaşımlar yapılınca bunalıma girdiği ortaya çıktı. 62 yaşındaki Uçar’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
En talihsiz ölüm….

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Osman Uçar, Çan Orman İşletme Müdürlüğü'nde uzun yıllardır santral operatörü olarak görev yapıyordu. İddiaya göre yaklaşık 15 gün önce Uçar'ın sosyal medya hesapları çalındı. Hesapların çalınmasından bir gün sonra talihsiz adamın Facebook hesabından çocuk pornoları paylaşımları yapılmaya başlandı.

ENGEL OLAMADI

İddiaya göre paylaşımları bir türlü kaldıramayan Uçar, hesabını kapatmasına rağmen kısa sürede videolar arkadaş grubu içerisinde yayıldı.

ARKADAŞLARI MESAJ ATTI

Uçar'ın kurum içerisindeki arkadaşları ve köylüleri Uçar ile şakalaşmak amacıyla videoları kopyalayarak cep telefonuna gönderdi..

EŞİNİ İKNA EDEMEDİ

Cep telefonuna gelen mesajları silen Uçar, iddiaya göre gelen bir videonun eşi tarafından açılmasına engel olamadı. Videonun linkine tıklayan kadın, izledikleri karşısında şoka girip eşine tepki gösterdi. Uçar, hesabının çalındığı konusunda eşini bir türlü ikna edemedi.

EVDEN AYRILDI

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde evden otomobiliyle ayrılan Uçar, o gün işe gitmedi. Uçar'ın işe gelmediğini fark eden mesai arkadaşları Uçar ailesine bilgi verince arama çalışmaları başlatıldı.

EVİNE 30 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Arama çalışmaları Uçar'ın yaşadığı Yuvacık Köyü'ne kaydırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Uçar, evine 30 kilometre uzaklıkta park halindeki otomobilinin kenarında köylüler tarafından baygın halde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Önce Çan Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacakken Bilişim suçlarıyla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler Uçar'ın hesaplarını ele geçirerek bu videoları paylaşan kişileri arıyor.

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En talihsiz ölüm….
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