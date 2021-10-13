En uzunlar Türkiye’den

Guinness Rekorlar Kitabı
'nda "En Uzun"lar kategorisinde Türkiye
nadir görülen bir gelişmeye imza attı. 2014'te "Dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" unvanını alan Rümeysa Gelgi
, Guinness Rekorlar Kitabı'na bu kez de "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak girdi. Gelgi'nin boyu 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Gelgi, Mayıs 2021'de yapılan ölçümler sonrasında geçtiğimiz günlerde tescil belgesini alarak dünyanın en uzun boylu kadını oldu.
DÜNYADA 50 VAKA VAR
Doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye neden olan Weaver sendromu
nedeniyle boyu uzayan Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor. Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini söylerken, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyledi. Rümeysa Gelgi, "Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap" diye konuştu. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi Craig Glenday
, "Rümeysa Gelgi'nin azmi ve hayatla olan barışık hali tüm insalara ilham vermeli" dedi.
SULTAN HALA ZİRVEDE
RÜMEYSA Gelgi'nin "Dünyanın en uzun kadını" unvanını kazanması dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar, Gelgi'nin hikayesini aktarırken, haberlerde "Dünyanın en uzun erkeği" unvanının da başka bir Türk'te olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, bu iki unvanın aynı ülkeden iki kişide olmasının çok nadir görüldüğünü aktardı. Dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi ile birlikte, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun erkeği de Sultan Kösem
.