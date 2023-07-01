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Giriş Tarihi: 2.7.2023

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Hakkâri’de 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ile 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri Milli Parkı’nda düzenlenen Cilo Fest’e, ülke geneli ve yurtdışından çok sayıda doğasever katıldı

DHA
İHA
En yüksek festival
Hakkâri'de terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile milli park ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ile 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde, "5. Cilo Fest" düzenlendi. Hakkâri Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkâri'nin yanı sıra birçok ilden ve başka ülkelerden çok sayıda kişi katıldı. Festival alanına giden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Birçok kişi festival alanına yürüyerek ulaştı.



Dün başlayan ve bugün sona erecek olan festival kapsamında katılımcılar, çadırlarda kamp yapmaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp kanolar ile gösteri sundu. Trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi.

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