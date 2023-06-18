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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Enes bile bile ölüme gitmiş

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Enes bile bile ölüme gitmiş
Konya'nın Meram ilçesi Aymanas Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma sonucu vurulan Enes Akyol kaçtığı Zafer Ortaokulu bahçesinde hayatını kaybetti. Ekipler yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Mustafa Tanrıkulu (23), Orhan Sağır (20) ve Hasan Şahin O. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerin olayda kullandığı 3 tabanca da ele geçirildi. Silahı ise Tanrıkulu ile Sağır'ın kullandığı belirlendi. Öldürülen Enes Akyol ile şüphelilerin olaydan önce sosyal medya üzerinden mesajlaştıkları, birbirlerine karşı küfürleşme ve tehdit içerikli yazışmalar yaptıkları ardından da yüz yüze görüşmek için buluşma ayarladıkları belirtildi.

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Enes bile bile ölüme gitmiş
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