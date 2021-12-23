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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Enez Ayasofya Camii 56 yıl sonra ibadete açılıyor

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Enez Ayasofya Camii 56 yıl sonra ibadete açılıyor

Edirne’de 56 yıl önce depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Enez Ayasofya Cami-i Şerifi 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından bugün ibadete açılıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan ve "Enez Ayasofyası" olarak anılan tarihi Enez Ayasofya Cami-i Şerifi'nde restorasyon tamamlandı. Cami bugün ibadete açılıyor. Fatih Sultan Mehmed'in 1456 yılında Enez'i Cenevizlilerden almasından sonra mihrap, minber ve minare ilave edilmesiyle camiye dönüştürülen yapı 1965 yılında meydana gelen depremde zarar gördü ve ibadet yapılamaz hale geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonuçlandı. Depremde yıkılmasından sonra 56 yıldır ibadete kapalı olan cami bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve davetlilerin katılımıyla ibadete açılacak.

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Enez Ayasofya Camii 56 yıl sonra ibadete açılıyor
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