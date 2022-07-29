Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı 2022 temmuz: TÜİK beklenti anketi ile temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, kaç olur?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:40

Enflasyon oranı 2022 temmuz: TÜİK beklenti anketi ile temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, kaç olur?

Enflasyon oranı 2022 temmuz rakamları bekleniyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE – TÜFE ve kira artış oranı birçok ekonomik alanda oldukça etkili. Geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artış yaşayan enflasyon rakamları memur ve emekli zammını belirlemişti. Temmuz ayı enflasyon verisi gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, temmuz 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, kaç olacak? İşte merak edilenler…

Enflasyon oranı 2022 temmuz: TÜİK beklenti anketi ile temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, kaç olur?

Enflasyon beklenti anketi sonuçları belli oldu. Haziran ayında temmuz zammı noktasında belirleyici olan enflasyon oranı temmuz 2022 için bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar hakkında TCMB piyasa katılımcıları anketi ile bilgi sahibi olunuyor. TEFE TÜFE oranı ve kira artış merak edilirken açıklanma tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte cevaplar…

2022 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon rakamları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!

İşte, 2022 temmuz enflasyon beklentisi…

ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2022 İÇİN BELLİ OLDU!

Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU KAÇ OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

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Enflasyon oranı 2022 temmuz: TÜİK beklenti anketi ile temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, kaç olur?
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