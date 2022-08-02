Enflasyon oranı 2022 temmuz için geri sayım başladı. Ekonomi alanında birçok kaleme etki edecek karar öncesi piyasalar takip ediliyor. Enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,95 artış yaşamıştı. Bu ay için beklenti anketi sonuçları değerlendiriliyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, temmuz ayı enflasyon rakamları…