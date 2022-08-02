Enflasyon oranı 2022 temmuz için geri sayım başladı. Ekonomi alanında birçok kaleme etki edecek karar öncesi piyasalar takip ediliyor. Enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,95 artış yaşamıştı. Bu ay için beklenti anketi sonuçları değerlendiriliyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, temmuz ayı enflasyon rakamları…
ENFLASYON ORANI TEMMUZ 2022 NE ZAMAN – SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon verisi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu!
İşte, bu ayki enflasyon oranı beklentisi…
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.