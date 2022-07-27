Enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı ay sonuyla beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşti. Bu veriyle beraber Temmuz ayı zamları da belli olmuştu. Şimdilerde ise "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı verisinin açıklanacağı o tarih.