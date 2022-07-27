Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:16

Enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranı verisinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. TÜİK, tarafından duyurulan veriler gerek emekli memur maaşlarında gerek kira artış oranı gibi birçok konuda belirleyici etmen olarak baz alınıyor. Öte yandan “Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı verilerinin açıklanacağı o tarih ve detaylar...

Enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı ay sonuyla beraber vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşti. Bu veriyle beraber Temmuz ayı zamları da belli olmuştu. Şimdilerde ise "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı verisinin açıklanacağı o tarih.

Haziran enflasyon oranı kaç açıklandı? 2022 TÜİK haziran ayı enflasyon farkı kaç oldu, düştü mü yükseldi mi?

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA