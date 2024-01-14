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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Engelli arkadaşının otomobilini çaldı

Engelli arkadaşının otomobilini çaldı
Kocaeli'de engelli Salih Yıldız'ın otomobili, iddiaya göre, 10 yıllık arkadaşı tarafından çalındı. 20 Aralık 2023'te Darıca'daki bir kahvehanede meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.E., park edeceğini söyleyerek yüzde 96 engelli raporu bulunan arkadaşı Salih Yıldız'ın otomobiline bindi ve kayıplara karıştı. Arkadaşından haber alamayan Yıldız, şaka yaptığını düşünerek bir süre bekledi. 25 gündür Y.E.'ye ulaşamayan Salih Yıldız, şikayetçi oldu. Y.E. ile Salih Yıldız'ın 10 yıldır arkadaş oldukları öğrenildi. 25 gündür arkadaşına ulaşamayan ve şikayetçi olan Yıldız, "Arkadaşım 'Ben aracı başka yere park ederim' diyerek benden anahtarı istedi. Ben de araba anahtarını kendisine verdim. Anahtarı aldıktan sonra arabayı aldı ve gitti. Şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük ama geri gelmedi. Gidip karakola şikayette bulundum. Polisler aracın İstanbul'da plaka tanıma sistemine denk geldiğini ancak otomobilin yakalaması olmadığını, çevirmeye girerse yakalayabileceklerini söyledi. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum ama şu ana kadar bir sonuç elde edemedim. Y.E. elini vicdanına koyup aracımı geri getirsin. Benim gibi bir sürü de mağdur var. Başka insanları da dolandırmış" şeklinde konuştu. İHA

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Engelli arkadaşının otomobilini çaldı
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