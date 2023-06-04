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Giriş Tarihi: 4.6.2023 17:43 Son Güncelleme: 4.6.2023 18:03

Engelli bireylere asker kınası yakılıp asker uğurlaması yapıldı

Kâğıthane’de Engelliler Gündüz Merkezinde görev yapanlar için kına programı düzenlenip asker uğurlaması yapıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Engelli bireylere asker kınası yakılıp asker uğurlaması yapıldı

Kâğıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören engelliler; bir günlük temsili askerlik yaptı. Engelliler için öncesinde kına programı düzenlenip asker uğurlaması yapıldı. Engellilerin ellerine asker kınası yakıldı.

Engellilere özel düzenlenen asker kınası programında halk oyunları ve tiyatral gösteriler de sergilendi. Kına programının ertesi günü Hasdal Kışlası'nda engelliler için "Temsili Askerlik Uygulaması Töreni" düzenlendi. Törende engelliler asker olmanın sevincini ve gururunu yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de kışladaki törene katılarak engellilerin heyecanına ortak oldu. Evlatlarını asker kıyafetleriyle gören ailelerin duygulandığı gözlendi. Aileler törenin düzenlenmesinde emeği geçen ve törene katılan tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.

Törenin sonunda engelliler temsili terhis belgelerini, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve kuvvet komutanlarının elinden aldı.

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Engelli bireylere asker kınası yakılıp asker uğurlaması yapıldı
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