Engelli Emircan hayaline kavuştu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan engelli Emircan Çıracı (15) henüz 6 aylıkken ateşli havale sonucu bir daha yürüyemez hâle geldi. Emircan'ın tek isteği elektrikli sandalye ile okula gitmekti. Baba Abdulmuttalip Çıracı, bunun için defalarca Küçükçekmece Belediyesi'nin kapısını çaldı. Ancak iddiaya göre belediye yetkilileri her seferinde bu isteği geri çevirdi. Pes etmeyen baba sosyal medyada Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı'na denk geldi. Vakfın Küçükçekmece şubesine giden baba, sonunda oğlunun hayalini gerçekleştirdi. Elektrikli sandalyeyi Emircan'a, vakfın başkanı Bahattin Demir teslim etti.