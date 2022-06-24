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Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:36 Son Güncelleme: 24.6.2022 11:54

Engelli gence, darp iddiasında yeni görüntü!

ABBAS ÇAKAR
Engelli gence, darp iddiasında yeni görüntü!

Konuşma ve işitme engelli Hasan Aydınlı, Kocaeli İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, otobüsün vaktinde kalkmadığı için tartıştığı seyahat firması çalışanının önce kendisini iteklediği ve sonrasında darp ettiğini ileri sürerek şikâyetçi olduğunu açıklarken, ortaya çıkan yeni görüntü ise kafaları karıştırdı.

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 18 Haziran 2022 günü gece saat 02:00 sularında yaşanan ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınarak sosyal medya hesaplarında paylaşılan, konuşma ve işitme engelli gencin darp edilmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayda, firma çalışanına otobüsün ne zaman geleceğini ikinci defa sorduktan sonra, yarım saat daha gecikeceğini öğrenince tartışan ve firma çalışanının kendisini önce iteklediğin ve sonrasında da darp ettiğini ileri süren Hasan Aydınlı'nın şikâyeti sonrası, olay anına ait bir görüntü daha yayınlandı.

Engelli gence, darp iddiasında yeni görüntü! | Video



GÜVENLİK ARAYA GİRMİŞ

Yine sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüde, Aydınlı'nın yanında tartıştığı çalışanı bir eli ile omuzundan diğer eli ile yüzünden tutarak sert bir şekilde iteklediği, sonrasında ise, kendisinin yapmış olduğu açıklamasında olaya müdahale etmedikleri ve kendisine güldüğünü, hatta firma çalışanını değil kendisini tuttuğunu ileri sürdüğü özel güvenlik görevlilerinin araya girdiği ve olayların daha da büyümesini engellediği görüldü.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Olay anına ait olan ve farklı açılardan kayda alınan görüntüler, kafaları karıştırırken, mahkemeye taşınan darp olayında kimin iddiasının doğru olduğunun, terminalde bulunan güvenlik kameralarındaki tam görüntüler ile ortaya çıkması bekleniyor.

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Engelli gence, darp iddiasında yeni görüntü!
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