Engelli gence tekme tokat saldıran vicdansız ’Ben seni zevk için dövüyorum’ dedi

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Sözlerini sürdüren Aydın," Arkadaşım 'O çocuğa dokunma, döveceksen beni döv, o çocuk engelli' demesine rağmen hala vurmaya devam etti. Kulaklarımdan kan gelmişti zaten. Poliste geldi, ben bilincimi kaybetmeden önce, kaçamadılar, önce kaçacaklardı, araca binmeye vakit kalmadan polis geldi. Adam 'Arkadaşlarımı bırakın yerdeki çocuğu ben dövdüm' dedi. İtiraf etti yani orada suçunu. En son gözümü açtığımda hastanedeydim.

Engelli bir insanı engelliyim dediği halde dövmezsin yani. Bu bir canilik yani. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. İnşallah adalet yerini bulur. Savcılık serbest bırakmış şimdilik. Yani bir serbest bırakılmasına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Aydın ise, "Ben oğlumu pamuklar içinde büyüttüm. Hiç bir yerini kırmadan ama engelliler haftasında darp edilerek bu hale getirildi" diyerek şüphelinin cezasını çekmesini istedi.