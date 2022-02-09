Engelli kızın acı hikâyesi! "Bu hukuk savaşı değil vicdan savaşı"

Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Rüştü Yükselyilçin, 1995 yılında evlendiği eşi Nuran G. ile birlikte Hatay Dörtyol'a taşındı. Burada çeyrek asır boyunca mobilya boyacılığı yapan Yükselyilçin'in biri yüzde 90 engelli iki çocuğu oldu. 2007 yılında boşanan çift, çocuklarının velayetini ortaklaşa alıp 2017'ye kadar birlikte yaşamayı sürdürdü. İddiaya göre 5 yıl önce Nuran G., eşine haber vermeden kızı Hatice Yükselyilgiç'i de yanına alarak amcasının oğluyla evlendi, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı.
Aylarca kızından ve eşinden bihaber yaşayan Hüseyin Yükselyilgiç, hasretini çektiği kızıyla oğlunun düğününde karşılaştı. Nuran G.'nin yaşadığı adresi öğrenen Yükselyilgiç, kızının yaşadığı eve gidince hayatının şokunu yaşadı. Engelli kızının ellerinin bağlandığını, kilo verdiğini ve vücunda da yanık olduğunu gören baba savcılığa şikayette bulundu ancak "soruşturmaya yer yok" yanıtı aldı.
Baba Yükselyilçin, bu sefer de kızının tedavi için götürüldüğü rehabilitasyon merkezine annesi tarafından elleri bağlı şekilde sokulduğunu ve daha pasif kalması için sakinleştirici verildiğini öğrendi. Kızının durumunu öğrenmek için Nuran G.'nin evine giden Yükselyilgiç iddiaya göre Nuran G.'nin eşi ve akrabalarınca darp edildi. Savcılığa yine şikayette bulunan baba, yanına aldığı çocuğuyla birlikte Adana'ya döndü. Kızına hem anne hem baba olan Yükselyilçin, çok kısa sürede evladının sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
PUT GİBİ DURSUN DİYE İLAÇ VERMİŞLER
Bugüne kadar açtığı 6 davası takipsizlikle sonuçlanan baba Rüştü Yükselyilçin yeni bir hukuk mücadelesi başlattığını ifade ederek "Eşim bir anda yangından mal kaçırır gibi kızımı da yanına alıp amcaoğluna kaçtı.
Aylarca ne durumda olduklarını bilmeden yaşadım. İlk kez oğlumun düğünde gördüm, kızımın durumu çok kötüydü. Vücudunda yanıklar vardı, çok kilo vermişti. Daha sonra öğrendim ki tedavi için götürüldüğü rehabilitasyon merkezine de elleri bağlı şekilde sokuluyormuş. Kızıma ilaç verilmesi doktorlarca yasaklanmıştı ama kızıma put gibi dursun diye sakinleştirici hap veriyorlarmış" dedi.
VİCDAN SAVAŞI BAŞLATTI
Yükselyilçin "Kızımın durumunu öğrenmek için gittiğimde eşi ve akrabaları bana saldırdı. Benim yaşadıklarım önemli değil, bu hayatta hesabını sormak istediğim tek şey kızımın yaşadıkları. Bu hukuk savaşı değil, vicdan savaşı vicdan! Hangi anne engelli kızına bunu yapar?"