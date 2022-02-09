Engelli kızın acı hikâyesi! "Bu hukuk savaşı değil vicdan savaşı"

Baba Yükselyilçin, bu sefer de kızının tedavi için götürüldüğü rehabilitasyon merkezine annesi tarafından elleri bağlı şekilde sokulduğunu ve daha pasif kalması için sakinleştirici verildiğini öğrendi. Kızının durumunu öğrenmek için Nuran G.'nin evine giden Yükselyilgiç iddiaya göre Nuran G.'nin eşi ve akrabalarınca darp edildi. Savcılığa yine şikayette bulunan baba, yanına aldığı çocuğuyla birlikte Adana'ya döndü. Kızına hem anne hem baba olan Yükselyilçin, çok kısa sürede evladının sağlığına kavuştuğunu kaydetti.