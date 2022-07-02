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Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:40 Son Güncelleme: 2.7.2022 17:01

Engelli öğretmenin bozuk yol isyanı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
ERCAN BİTTİ ERCAN BİTTİ
Engelli öğretmenin bozuk yol isyanı

Edirne Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü alt yapı çalışmalarının bitmemesi nedeniyle mahalledeki tozlu, bozuk yollara isyan eden engelli öğretmen belediye binası önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Edirne Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü ve bitiremediği alt yapı çalışmalarına tepkiler sürüyor. Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde ikamet eden engelli öğretmen Süleyman Ekiz, çalışmalar nedeniyle bozuk olan yollara isyan ederek Edirne Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"HAFTADA BİR KAÇ KEZ DÜŞÜYORUM"

Bir grup mahalleliyle birlikte belediye binası önüne gelen Ekiz, burada yaptığı açıklamada "Biz bittik, sabrımız bitti, sokaklardaki toz, çalışma çamur, engebe bitmedi. Sokaklarımızdaki toz gerek iş yerlerini, gerek evlerimizi, gerek okul ve sağlık alanlarımızı da tehdit ediyor. Edirne de, Kocasinan mahallesi de sahipsiz değildir. Sokak çalışmaları artık bitmelidir. Sokaklarımızdaki çukurlar tüm araçları tahrip ettiği gibi birçok insanın yürüme sine de engel teşkil etmektedir. Sokaklarımızdaki tozu esnaf, çoluk, çocuk, memur, emekli, çalışan, astım ve soluma zorluğu çeken insanlar, hatta toza karşı alerjisi olanlar, yaşlılar da olmak üzere hepimiz soluyoruz. Kentin ana girişindeki lambalar on beş gün gibi kısa bir zamanda değiştirildi. Biz Kovid 19 başından beri üç yıldır bu tozu, bu çamuru, bu pisliği çekiyoruz. Niye standartlara uygun sokaklarımız yok? Yaşlılarımız Kovid 19 nedeniyle iyice bunalmışlardı. Dışarı çıkıp biraz temiz hava almak istemekteydiler ancak sokakların durumu nedeniyle evlerinin önlerinden ayrılamadılar. Ortopedik engelli olan ben bile haftada bir kaç kez düşerek evimin yolunu zor doğrulturken o insanlar nasıl yürüsün?" dedi.

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Engelli öğretmenin bozuk yol isyanı
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