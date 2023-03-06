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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Engelli oğulları için taşındıkları asansörlü sıfır bina çöktü

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Engelli oğulları için taşındıkları asansörlü sıfır bina çöktü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Süleyman Tatar ve ailesi depreme evde yakalandı. 3 çocuğu bulunan Tatar'ın ikiz olan oğullarından Ahmet Eren'in serebral palsi rahatsızlığı bulunuyor. Bundan 5.5 ay önce engelli oğlu Ahmet Eren'in daha rahat etmesi için asansörlü yeni bir binaya taşınan Tatar ailesi, ağır hasar alan Şenzade Apartmanı'ndan canlarını zor kurtardı. Engelli oğlu Ahmet Eren'in 14'üncü yaş gününü çadırda geçirdiklerini söyleyen Baba "5.5 aylık bir binaydı. O evi alabilmek için 25 yıl çalıştım" dedi.

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Engelli oğulları için taşındıkları asansörlü sıfır bina çöktü
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