Engelliler başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Engelliler Şurası'nın bu yıl 20.si 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle "Birlikte Daha Güzel" temasıyla, "Engelsiz Dünya Dostu Festivali" kapsamında Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlendi. Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde gerçekleşen etkinliğe üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Programın paydaşlığını yapan Bağcılar Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi'ni tebrik eden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "İyi bir birliktelik oldu. Engelliler Sarayı'ndaki kardeşlerimizle bir aradayız. 22 yıllık meslek hayatımda gördüğüm ender yerlerden birisi. Burada engellilere yönelik çok güzel ve örnek çalışmalar yapılıyor" dedi.



Engelliler yerine özel insanlar ifadesini tercih ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Onların hayatlarındaki engelleri eğer bizler ortadan kaldırmış olsaydık onlara engelli demeye gerek kalmazdı çünkü önlerinde engel oluşmazdı. Demek ki engelli olan onlar değil engeli kaldırmayanlar. Engelli vatandaşların hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulmasının, hem sosyal devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereği olduğuna inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak her daim engelli bireylere hizmetin en iyisini sunma gayreti içinde olduk. Çünkü varlıklarıyla bizlere huzur ve dua kaynağı olan engellilerin mutluluğunun hepimizin mutluluğu olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



ENGELLER ZİHNİMİZDE VE KALBİMİZDE



Şura'nın önemine değinen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise şunları söyledi: "İnanıyoruz ki bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek tutum davranış ve icraatlar engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Geleceğe umutla bakan, sosyalleşen ve üreten mutlu bireyler olarak toplumla bütünleşmesini sağlayacak. Engeller zihnimizde, kalbimizde inançlarımızdadır. Önce bu zihniyete sahip olanların kendilerini sorgulamaları ve bundan kurtulmaları gerekir. Nişantaşı üniversitesi olarak tüm engellerin kaldırıldığı bir dünya oluşturulması yönünde yaptığımız çalışmaları aralıksız devam edeceğiz."



YANLIŞ YAKLAŞIMLAR OLUYOR



Protokol konuşmalarının ardından hayalleri için mücadele eden ve başaran engelli yazarlar, spiker Defne Sarısoy'un moderatörlüğünde duygularını dile getirdi. "Araf'ta Kalan Kahkahalar" kitabının engelli olmayanlar için yazdığını belirten Fatma Şahin, "Toplumda bize karşı yanlış yaklaşımlar ve tutumlar oluyor. Ben de yaşadıklarımızı ajitasyonla değil trajikomik bir şekilde bizden görünen cephesiyle anlattım. Nasrettin Hoca misali öğretici oluyor" dedi. Bedensel engeli nedeniyle polis olamayan Talha Yıldız, bu hayalini "Paşalar Divanı" isimli polisiye roman yazarak gerçekleştirirken görme engelli Furkan Uğur Eşitti de 2 yıllık bir çalışma sonucunda "Karmaşa" kitabını çıkardı. Ömer Taştan ise ilk kitabı "Camdan Adam" da yaşadığı olumlu ve olumsuz her şeyi anlattığını söyledi.



ÜNİVERSİTE RENKLİ GORÜNTÜLER



Panelistlerin azim, mücadele ve başarıları akademisyenler ve öğrencilerden büyük alkış aldı. Ayrıca "Engelleri Aşalım" müzik grubu verdiği konserle; halk oyunları ekibi de folklor gösterisiyle büyük beğeni topladı. Şura programına AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ve engelli yakınları da katıldı.

ÜNİVERSİTELİLER İLE ENGELLİLER BİRLİKTE KEK YAPTI



Öte yandan Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi'nde ise "Engelsiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Buluşması" yapıldı. "Birlikte Daha Lezzetli" mottosuyla gerçekleşen etkinlikte Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, Gastronomi bölümü öğrencileriyle birlikte kek yaptı. Kursiyerler, öğretim görevlilerinden tam not aldı.