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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Engelsiz CİMER ‘kulak ver’

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Engelsiz CİMER ‘kulak ver’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engellilere yönelik Engelsiz CİMER uygulaması ve sesli kitaplardan oluşan "Kulak Ver Projesi" erişime açıldı. Engelli bireylerin kamu kurumlarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğine tam anlamda kavuşmaları amacıyla "Engelsiz CİMER Projesi"nin ilk ayağı olan görme engellilere yönelik uygulamayı devreye aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir sonraki aşama olan işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor" dedi. Bir diğer önemli çalışma ise "Kulak Ver" uygulaması oldu. Altun, sesli kitap platformu ile görme engelli bireylerin yayınlara kolay bir şekilde erişim sağlayabileceğini söyledi.

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Engelsiz CİMER ‘kulak ver’
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