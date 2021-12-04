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Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:48

Engelsiz sivil toplum buluşması programı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Engelsiz sivil toplum buluşması programı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde “Engelsiz Sivil Toplum Buluşması” programı düzenlendi.

Programda Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmalarının ardından kamu spotu gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu anlamda, engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş'ımız, erişilebilirlik konusunda oldukça iyi durumda. Vatandaşlarımız ilimizin yöneticilerine istediği zaman ulaşabilmektedir. Burada devlet-millet bütünleşmesi sağlanmış vaziyette. Bunun en büyük sebebi sevgi ve tevazudur. Bizler zihinsel ve bedensel engeli engel olarak görmüyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Nice erişilebilir ve engelsiz günlere temennisinde bulunuyor, engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Erişilebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara Erişilebilirlik Sertifikalarının takdiminin yapıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

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Engelsiz sivil toplum buluşması programı
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