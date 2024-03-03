Eniştesini vurdu, otomobille üzerinden geçti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolda karşılaşan Sertan Temel ile kayınbiraderi Yener K. arasında miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Yener K. eniştesine kurşun yağdırdı. Temel ağır yaralanırken, Yener K. da aracına bindi. Bu sırada yere düşen eniştesinin üzerinden otomobille geçen Yener K. kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, katil zanlısı kayınbirader Yener K.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.