Enkaz altında kurdukları hayat üçgeniyle yaşama tutundular

"DEPREM OLUNCA BİNAMIZ ÇÖKTÜ"

Binalarının 1-2 sallantıdan sonra hemen çöktüğünü belirten Zehranur Çelik, "Biz Nurdağı'nda 6 katlı apartmanın 4. Katındaydık. Deprem olunca binamız çöktü. Annem ben ablam 2 tane yeğenim aynı yerdeydik. Enkaz altında kalınca telefonlarımızın ışığıyla kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmaya çalıştık. Birbirimizle konuşabiliyorduk bağırabiliyorduk. Yukarıda kepçelerin sesini duyuyorduk. 24 saat enkazda kaldıktan sonra bizi kurtardılar. Bizim üst katta oturan bir tane Hasan abi vardı bizim sesimizi duyuyordu. Onu kurtardıktan sonra bizi de çıkarttılar. Binamız 1-2 kere sallandıktan sonra hemen çöktü" dedi.

"ANNESİ ONU SÜTÜYLE BESLEMEYE ÇALIŞTI"

Zehranur Çelik, ablası Ayşe'nin susayan 8 yaşındaki oğlunu emzirerek susuzluğunu giderdiğini belirterek, "Biz enkazdayken depremler sürekli devam ediyordu. İlk şoku atlattıktan sonra telefonlarımızın ışığıyla taşları temizledik. Kendimize bir yaşam üçgeni oluşturduk. Benim 5 aylık yeğenim çok ağlıyordu. 8 yaşındaki yeğenim de çok susamıştı annesi onu sütüyle beslemeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

"BEN ABLAM VE YEĞENLERİMDE KURDUĞUMUZ YAŞAM ÜÇGENİ SAYESİNDE KURTULDUK"

Enkaz altında kendilerine bir yaşam üçgeni oluşturduklarını anlatan Çelik, "Ev de 9 kişiydik. Abim, babam, kardeşim, eniştem, annem, ablam 2 yeğenim ve ben vardım. Abim kardeşim eniştem ve annem hayatını kaybetti. Ben, 2 yeğenim, ablam ve babam sağ kurtulduk. Ben ablam ve yeğenlerimde kurduğumuz yaşam üçgeni sayesinde kurtulduk. Taşları kaldırarak kendimize bir üçgen oluşturduk. Bu sayede hem rahat nefes aldık hem de rahatça uzanabildik. Bende ayağımdan yaralandım. Beni Medical Point Gaziantep Hastanesine getirdiler buradaki doktor ve hemşireler bana çok iyi davrandı. Bana sahip çıktılar. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.