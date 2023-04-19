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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Enkazda 58 bin dolar buldular

Enkazda 58 bin dolar buldular
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kuran kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı olan din görevlisi Mehmet Gün ve Taha Hannan, apartmanın enkazına gelip dua etti. Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, poşeti emniyete götürüp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi. İHA

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Enkazda 58 bin dolar buldular
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