Enkazda bulunan çantanın sahibi sosyal medyadan bulundu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi ekipleri depremin ilk gününden itibaren bölgede yoğun bir çalışma içinde. Arama kurtarma çalışmalarında 24 vatandaşı enkaz altından kurtaran ekipler, sahada birçok çalışmanın içinde de aktif olarak rol aldı. Bölgeden acı haberlerin yanında ilginç hikâyeler de gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi ekiplerinin çalışmaları esnasında yaşandı.

BULUNAN ÇANTA KORUNDU

Ümraniye belediyesi ekipleri depremin ilk günü Hatay'da bulunan Özel Defne Hastanesi'nin ilk katının çöktüğü haberini aldı. 6 hastanın binayı terk edemediği bilgisini alan ekipler hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Binada yer alan hastalara ulaşıp, tahliye etmek için odaları kontrol eden ekipler, bir kadın çantası tespit etti. Ekipler tarafından kontrol edilen çantanın sahibi o gün bulunamadı. Hastane çevresinde aranan fakat bulunamayan Hemşire Dilan Akansel'in çantası görevini tamamlayan ekipler tarafından içerisindeki 251 lirayla birlikte kayıt altına alınarak İstanbul'a getirildi. Ekipler daha sonra sosyal medya aracılığıyla Akansel'e ulaşarak, çantanın kendilerinde olduğu bilgisini aktardı.

GÜNLER SONRA İSTANBUL'DAN HATAY'A GÖNDERİLDİ

İstanbul'da ekipler tarafından muhafaza edilen çanta depremden 16 gün sonra 22 Şubat'ta Hatay'a götürülerek sahibine tutanakla teslim edildi. Çantanın içindeki 1 liranın dahi tutanak tutularak kendisine teslim edildiğinde şaşkınlığını gizleyemeyen Dilan Akansel, memnuniyetini dile getirerek ekiplere teşekkür etti.