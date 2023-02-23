Enkazdan çıkarılan Sabriye nine: "Kimsem yok, ailem yıllar önce öldü"

Kendi imkanlarımızla cesetlerimizi çıkardık. Evimiz ağır hasarlı olduğu için tekrardan yerleşemeyiz. Eve ihtiyacımız var, yurtta daha ne kadar kalabiliriz onu da bilmiyoruz. Emekli askerim, 12 yıl görev yaptım, malulen emekli oldum. Şu an çok kötü durumdayız" diye konuştu.