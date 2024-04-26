Enkazdan şampiyon çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter takımında yer alan Büşra Kayadibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasının evinde yakalandı. 3 gün boyunca enkaz altında kalan ve yeğenlerini kaybeden Kayadibi, azimle, hırsla halter sporuna devam etti. Kısa süre içinde 2016'da başladığı halter sporunda derece almayı sürdüren Kayadibi, 55 kiloda yarıştığı Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti ve madalyalar kazandı.Depremzede Büşra Kayadibi, "Yıkılan yerler arasında antrenman salonum da var. 2016'da haltere başladım. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim, Ay Yıldızlarda ve gençlerde madalyalarım var. Haftada 5 gün ortalama 3'er saat antrenman yapıyorum. Ablam sol kolunu, sol bacağını kaybetti. Şu an toparlanma aşamasında. Hâlâ onunla ilgileniyoruz. Halter nankör bir spor, ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimizde çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam edeceğim" dedi. Ankara'da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyleyen Kayadibi, "Tarifi yok. Antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla gayret sarf ediyorum. Antrenörlerimle birlikte emek veriyorum. Bu yüzden emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.