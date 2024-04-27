Enkazdan şampiyonluğa! Depremzede Büşra’nın büyük başarısı

"AZİMLE HIRSLA KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM"

Ablasının uzuv kayıpları olduğunu anlatan Kayadibi, "Ablam sol kolunu, sol bacağını kaybetti. Şu an toparlanma aşamasında. Hala onunla ilgileniyoruz. Halter nankör bir spor, ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimizde çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam edeceğim" diye konuştu. Ankara'da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyleyen Kayadibi, "Tarifi yok. Antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla gayret sarf ediyorum. Antrenörlerimle birlikte emek veriyorum. Bu yüzden emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.