Enver Paşa’ya hakareti torunu affetmedi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid ve Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Erdoğan, sosyal medyadan dedesini hedef alan kullanıcılar hakkında şikâyetçi oldu. Erdoğan, sosyal medyada dedesi Enver Paşa hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlar bulunduğunu, devletine ölene kadar hizmet vermiş bir kişinin hatırasına yönelik isnatların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısının Enver Paşa hakkında "Kifayetsiz Muhteris, Hain" şeklinde ifadeler kullandığını anlatan torun Erdoğan, 1996'da İstanbul'a devlet töreniyle naaşı getirilen paşanın hatırasına hakaret edildiğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.