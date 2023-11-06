Erbaş, Hafızlık Çalıştayı’nda konuştu: 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi almaya hak kazanmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavlarında 13 bin 334 kişinin hafızlık icazetnamesi almaya hak kazandığını belirterek, "Yıllara göre bu, şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek noktadır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hafızlık Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Erbaş, hafızlık eğitiminin standartları, işleyişi ve hedefleri çerçevesinde kapsamlı istişare ve müzakereler yapılacağını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlık için eşsiz bir hayat rehberi olduğunu vurgulayan Erbaş, "İnsanlığa varoluş gayesini öğreten, onu en doğru yola ileten bir hidayet kılavuzudur. Kur'an'ın çağları aşan mesajları, bütün insanlık için umut ışığı ve kurtuluş muştusudur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i korumanın ve nesilden nesle aktarmanın müminler için bir iman görevi olduğunu, bu görevi ifa edebilmenin yolunun, bu ilahi fermanın değerini bilmek, lafzına sahip çıkmak, mesajına kulak vermek, ahkamını hakkıyla yaşamak ve yaşatmaktan geçtiğine işaret etti.

- "Hafızlık, başka hiçbir kitaba nasip olmamış muazzam bir uygulama"

Müslümanların 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim'in okunması, ezberlenmesi ve zihinlerde korunarak nesillere aktarılması hususunda da büyük gayret gösterdiğine dikkati çeken Erbaş, "Nitekim sahabe döneminde başlayan ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam eden hafızlık müessesesi, yeryüzünde başka hiçbir kitaba nasip olmamış muazzam bir uygulamadır." diye konuştu.

Erbaş, hafızlara verilen icazetname sayısına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılında Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavlarında 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi almaya hak kazanmıştır. Yıllara göre bu, şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek noktadır. 1975 yılından bugüne bu icazetnameyi sınava girerek almaya hak kazanan hafız sayımız 204 bin 281 olmuştur. Biz bununla bahtiyar oluyoruz, inşallah sayıları daha da artar."

- "Kur'an ile tarihe yön veren bir milletin ve medeniyetin mensuplarıyız"

Erbaş, tarihte Kur'an'ın kadrini, kıymetini bilen toplumların daima yüceldiğini ve nice güzelliklere mazhar olduğunu belirterek, "Hamdolsun, bizler, Kur'an ile yükselen ve ondan aldığı ihamla tarihe yön veren bir milletin ve medeniyetin mensuplarıyız." dedi.

Hafızlık eğitiminin yanı sıra Kur'an'ın bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşunun, çocukların zihin ve gönül dünyalarına nakşedilmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, "Çocuklarımızı Kur'an'ın hıfzıyla beraber ahlakıyla da donatmalıyız." dedi.

Erbaş, 3 gün sürecek çalıştaydan hafızlık müesseselerinin, uygulamaların ve projelerin daha iyi bir noktaya ulaşması hususunda değerli fikirlerin çıkacağını sözlerine ekledi.

Çalıştaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, bazı il müftüleri, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, akademisyenler, okul müdürleri ve uzman öğretmenler katıldı.