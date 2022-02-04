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Giriş Tarihi: 4.2.2022 20:08 Son Güncelleme: 4.2.2022 20:36

Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlarına %60’a varan zam

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlarına %60’a varan zam

Sektör lideri markaları bünyesinde barındıran Erciyes Anadolu Holding, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Holding, çalışanlarına %60’a varan oranlarda zam müjdesi verdi.

Erciyes Anadolu Holding merkezinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik İş Sendikası, Öz Taşıma İş Sendikası, Öz Ağaç-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanları ile firma çalışanları katıldı.

"YÜZDE 60 ORANINDA ZAM YAPTIK"

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, birlikte çalışarak ve üreterek başarılarla geçirdikleri bir yılın ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herkesin memnuniyet duyacağı bir karara vardıklarını belirterek, "Ücret artışında 3 yıllık olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinde dip rakam olarak %60'a varan zam, 2. ve 3. yıllarda ise zam oranlarının asgari ücrete yapılan zam oranında olacak. Zam oranlarına sosyal yardımları da dahil ettik. Sosyal yardımlarda %84'e varan oranlarda artış gerçekleştirilecek. Toplu İş Sözleşmemizin başta çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm grubumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından geçilen toplu iş sözleşmesi imza töreni işçilerle birlikte çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

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Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlarına %60’a varan zam
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