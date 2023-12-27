Erciyes Kayak Merkezi’ne sezonun ilk charter seferi Çek Cumhuriyeti’nden

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezonunun açılmasının ardından Çek Cumhuriyeti'nden charter sefer ile ilk yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi. Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes A.Ş. tarafından çiçeklerle karşılandı. Yabancı turistleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da karşıladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Erciyes yeni destinasyolardan biri. Yeni destinasyonlar demek direkt uçuşların olduğu bölgeleri aslında biz yeni destinasyonlar olarak değerlendiriyoruz. Üç, beş senedir direk charter seferleriyle Erciyes'imize turist geliyor" dedi.

"İLK DEFA ÇEK CUMHURİYETİ PAZARINA AÇILDIK"

İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldıklarını ifade eden Elcuman, "Aslında bugünün bir özelliği var. İlk defa Çek Cumhuriyeti pazarına açıldık. İlk Çekya uçağımız alana indi. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Cuma günü de Polonya'dan gelecek. Biz tabi önceki yıllarda Rusya'dan, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan seferlerimiz vardı direkt seferlerimiz. Maalesef savaş onları etkiledi. Ama yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki inşallah, gelecek sene böyle charterı İngiltere'den göreceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.

"İLK DEFA ÇEKYA'DAN GELEN MİSAFİRLERİMİZİ KARŞILAMAYA GELDİK"

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da "Geçtiğimiz hafta Erciyes'imizde kayak sezonu başladı. Misafirlerimiz kayak yapmaya başladı. Bugün de ilk defa Çekya'dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik. Farklı ülkelerden charter seferleriyle misafirlerimizi ağırlıyorduk. Ama Çekya pazarından ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya anlamında ilk misafirlerimiz. Bu anlamda da önemli. Malum Erciyes artık dünyaca tanınan bir yer. Her geçen gün de farklı ülkelerden, farklı destinasyonlardan misafirler ağırlıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden biz tanıtımlarla misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.