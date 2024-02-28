Erdek’te boğazına cisim kaçan 6 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti

Olay, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesinde meydana geldi. Ulaş Topçu'nun (6) nefes alamamasını aile bireylerinin farketmesi üzerine Erdek Neyyire Sıtkı Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Bu ani ölüm ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

Ailenin aslen İstanbul'da ikamet ettiği ve bir süredir Erdek Ocaklar mahallesinde bulundukları ayrıca vefat eden küçük çocuğun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Küçük Ulaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından İstanbul'da toprağa verilecek.