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Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:55 Son Güncelleme: 28.2.2024 15:26

Erdek’te boğazına cisim kaçan 6 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar kırsal mahallesinde 6 yaşındaki çocuğun nefes borusuna cisim takılması nedeniyle hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Erdek’te boğazına cisim kaçan 6 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti

Olay, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesinde meydana geldi. Ulaş Topçu'nun (6) nefes alamamasını aile bireylerinin farketmesi üzerine Erdek Neyyire Sıtkı Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Bu ani ölüm ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

Ailenin aslen İstanbul'da ikamet ettiği ve bir süredir Erdek Ocaklar mahallesinde bulundukları ayrıca vefat eden küçük çocuğun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Küçük Ulaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından İstanbul'da toprağa verilecek.

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Erdek’te boğazına cisim kaçan 6 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti
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