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Giriş Tarihi: 19.2.2022 19:28 Son Güncelleme: 19.2.2022 19:57

Erdemli Belediyesi’nden eğitime büyük destek

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli Belediyesi’nden eğitime büyük destek

Sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar her alanda çalışma yürüten Erdemli Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarla eğitim neferlerine destek veriyor. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla hayatın her alanına dokunuyor. Ekiplerin bu kez çalışma adresi ise Alata İlkokulu ve Ortaokuluydu. Okuldan gelen talep doğrultusunda ekipler,  çocuklar için çevre düzenlemesi yaptı, okul bahçesindeki uygun yerleri asfaltladı.

Eğitim neferlerine her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz kentin dört bir tarafında çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalarda hayatın her alanına dokunuyoruz. Şüphesiz bunlardan en önemlisi ise eğitim. Eğitim meşalesinin sürekli yanması için öğretmenlerimizin ve eğitimin kutlu neferlerinin sürekli yanında oluyoruz. Onların yürüdüğü bu kutsal yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Erdemli Belediyesi’nden eğitime büyük destek
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