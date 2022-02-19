Erdemli Belediyesi’nden eğitime büyük destek

Eğitim neferlerine her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz kentin dört bir tarafında çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalarda hayatın her alanına dokunuyoruz. Şüphesiz bunlardan en önemlisi ise eğitim. Eğitim meşalesinin sürekli yanması için öğretmenlerimizin ve eğitimin kutlu neferlerinin sürekli yanında oluyoruz. Onların yürüdüğü bu kutsal yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.