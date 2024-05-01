Onursal Yargıtay Üyesi Ziya Sağdur hayatını kaybetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2002'de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski RP Genel Başkanı Necmettin Erbakanın milletvekili adaylık başvurularını oyçokluğuyla reddetmişti. YSK Başkanı Tufan Algan ile birlikte başkanvekili Ahmet Hamdi Ünlü, üyeler Cengiz Erdoğan, Senem Atasoy, TCK 312. maddesi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan'ın seçilme yeterlilikleri bulunmadığı yönünde görüş bildirerek adaylıklarının reddi yönünde oy kullanmışlardı.

ADAYLIĞIN KABULÜ YÖNÜNDE OY KULLANMIŞTI

Öte yandan karşıt görüştü bulunan 3 üye ise Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan'ın adaylıklarının kabulünü savunmuşlardı. Ziya Sağdur, Selahattin Çelik ve Şükrü Kaya Erolise TCK'nın 312/2 maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan ve Erbakan'ın eylemlerinin suç olmaktan çıktığı, adaylıklarına vize verilmesi gerektiğini belirtmişti.

EDİRNEKAPI'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Verdiği kararla adından sıkça söz ettiren 87 yaşındaki Ziya Sağdur, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1962'de mezun olmuş, Bolu'da hakim adayı olarak göreve başlamıştı. Birçok ilde hakim ve savcılık görevini yürüten Sağdur 1991'de Yargıtay üyeliğine, 1994'de Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti. 2002'de emekli olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eski üyesi ve Onursal Yargıtay Üyesi Ziya Sağdur bir süredir devam eden tedavisinin ardından 87 yaşında hayatını kaybetti. Sağdur, Edirnekapı Şehitliğinde aile kabristanlığına defnedildi.