Haberler Yaşam Haberleri Eren Abluka-16 Muş’ta başlatıldı! 578 personel katılıyor
Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:43

Eren Abluka-16 Muş’ta başlatıldı! 578 personel katılıyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eren Abluka-16 Muş’ta başlatıldı! 578 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından, 578 personelin katılımıyla Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlıkğından operasyonla ilgili olarak yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel ile 39 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı! İşte yeni formüller ve rakamlar
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
Son dakika: Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Abluka-16 Muş’ta başlatıldı! 578 personel katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA