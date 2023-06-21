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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Erenler, başkanına veda etti

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Erenler, başkanına veda etti
Kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Sakarya menrkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Makam odasında önceki gün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kılıç için belediye bahçesinde tören düzenlendi. Törene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve personelleri, siyasetçiler, Kılıç'ın ailesi ve yakınları ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Burada alınan helallik sonrasında Kılıç'ın cenazesi Adapazarı Tozlu Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıç Serdivan Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019'da başkan seçildi. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yıllarında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefat haberiyle sarsıldıklarını belirterek, "Fevzi Kılıç kardeşimiz, partimizin kuruluşundan itibaren bizimle yol yürümüş, iki dönem Sakarya il başkanımız olarak görev yapmış bir dava adamıydı" dedi. Erdoğan, Fevzi Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarına ve Sakarya halkına başsağlığı diledi.

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Erenler, başkanına veda etti
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